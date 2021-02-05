İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, gazeteci Orhan Uğuroğlu'na "geçmiş olsun" ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Ocak'ta saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, Akşener'in, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Uğuroğlu'nu evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık