İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, gazeteci Orhan Uğuroğlu'na "geçmiş olsun" ziyareti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, gazeteci Orhan Uğuroğlu'na "geçmiş olsun" ziyareti

05.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:14
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, gazeteci Orhan Uğuroğlu'na

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Ocak'ta saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Ocak'ta saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, Akşener'in, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Uğuroğlu'nu evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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