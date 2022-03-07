İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınların sosyal hayatta, siyasi hayatta ve iş hayatında ilerlemesinin önünde engeller var; psikolojik engeller var, sosyolojik engeller var, ekonomik engeller var. Genç kadınların, bunlara aldırmadan 'ben yapabilirim, yapacağım, yaptım' demeleri lazım. Engel olanları da aşmaları lazım." dedi.

Akşener, Twitter'daki hesabından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Paylaşımında, "Madem yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; gelin, hem dertleşelim hem de Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım." ifadesine yer veren Akşener, video mesajında ise, kadınların Türkiye'de çok uzun bir hak arayışının bugün sonuçlarını yaşadığını belirtti.

"Avrupa'da, Amerika'da kadınlar hak için mücadele ettiler, Türkiye'de kadınlar hiçbir hak mücadelesinin içinde bulunmadılar." denildiğini aktaran Akşener, bunun, kadınları pasifize etmek için ortaya konmuş büyük bir yalan olduğunu söyledi.

Kadınların, Osmanlı'nın yıkılış döneminden başlayarak hem hak arayışları için hem de hayatlarını kolaylaştırmak için büyük mücadeleler verdiğini anlatan Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınının bu hakkını, hukukunu ve değerini bildiğini, demokratik bilinen ülkelerde bile henüz seçme seçilme hakkı yokken cemiyetin içinde, çeşitli yönetim kademelerinde kadınların yer alması konusunda büyük bir gayret sarf ettiğini dile getirdi.

Akşener, ayrıca İstanbul'da kadınlar tarafından düzenlenen "beyaz konferanslar"ın da bulunduğunu, burada, bütün kadınların beyaz giyinerek, hak hukuk mücadelesi verdiğini de aktardı.

Türkiye'deki kadınların geçmişte, Avrupa ve Amerika ile eş değer büyük mücadeleler verdiğini belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Bugün ise bütün bu hak mücadelelerinin sonuçları olarak çok daha iyi durumda olmalıydık. Meclis'te seçme ve seçilme hakkının çok erken verildiği kadınlar olmamıza rağmen Türkiye'de, yeteri kadar kadınların temsil edilmediğini biliyoruz. İYİ Parti olarak, biz de bu konuda çok başarılı olduk, diyemem. Öğrenerek yürüyen bir siyasi organizasyonuz. Bu defa 2018 seçimlerinde yaşadığımız sonuçları değerlendirdik ve kadına dair önce siyasi alanda iyimser ayrımcılığın ortaya konduğu, Meclis'te daha fazla İYİ Partili kadının temsil edileceği bir bakış açısını bu defa başaracağız."

Kadınların Türkiye'de yoksulluk çektiğini söyleyen Akşener, şu ifadelere yer verdi:

"İşten ilk çıkarılan, kadınlar oluyor. Tahsili olan kadınlar yöneticilikte çok geride kalıyorlar. Bir erkek, bir kadın aynı vasıflardaysa erkek tercih ediliyor. Kadınlara dair ortaya konulan ön yargılar, ön kabuller, mutlaka mesleğinin dışında görevleri olduğuna dair bir anlayış kadınları geriye itiyor. Ama benim gördüğüm iki önemli konu var. Birisi bu her alandaki geriye düşme, ikincisi yoksulluk. Bu iki duruma bağlı olarak kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet. Bu konuları çözmek Türkiye için çok önemli bir meseledir. Bunun yolu da İstanbul Sözleşmesi'ni behemehal imzalamaktır."

Genç kadınların mesleklerinde gayretli olmaları gerektiğini ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi hayatımdan biliyorum. Bir konuyla ilgili aynı vasıflardaki bir erkek arkadaşımız on birim çalışıyorsa, bir kadın en az yirmi birim çalışmak zorundadır. Ben hem çalıştım hem çocuk büyüttüm. Ailemin yardımını da gören bir kadındım. Eşim bir gün izin almadı, oğlum hastalandığında hep ben izin almışımdır. Türkiye'de siyasete dahil olduğunuz zaman kadınların hep erkeklerden daha az para kazandığı bir durum var. Dolayısıyla siyasette de kadının ekonomik manada destekçisi ailesi olmak zorunda. O nedenle de kadınların sosyal hayatta, siyasi hayatta ve iş hayatında ilerlemesinin önünde engeller var; psikolojik engeller var, sosyolojik engeller var, ekonomik engeller var. Genç kadınların, bunlara aldırmadan 'ben yapabilirim, yapacağım, yaptım' demeleri lazım. Engel olanları da aşmaları lazım."

Akşener, kadınların kendilerine inanmalarını isteyerek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarımızın içlerindeki gücü keşfederek, yarının bugünden çok daha iyi olacağına inanarak, bu güzel günlerin, iyi günlerin gerçekleşmesine az kaldığına, kendi güçleriyle bunu başaracaklarına inançlarını pekiştirmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.