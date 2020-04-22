İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den 23 Nisan mesajı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir." dedi. Kaynak: Dunya.com