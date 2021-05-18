İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, milli bayramlardan 19 Mayıs'ın yerinin farklı olduğunu belirten Akşener, "Çünkü 23 Nisan bir sonuçtur. 30 Ağustos bir sonuçtur. 29 Ekim bir sonuçtur. Ama 19 Mayıs, milletimiz için tarihi bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

19 Mayıs'ı, "ülkenin dört bir yanına çöreklenen düşmanlara karşı, Türk milletine pranga vurulamayacağı gerçeğinin yeniden ispatı için atılan tarihi bir adım" olarak niteleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Bu adım, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, ilk adımıdır. Bu adım, binlerce yıllık tarihimizden süzülen inanç ve kararlılığın, tüm dünyaya ilanıdır. Bu adım, istikbali, istiklalden ayrı düşünmeyip, bu kutlu günü, gençlerin bayramı ilan eden bir büyük vizyonun imzasıdır. 19 Mayıs, iç cephedeki sayısız gediğe rağmen, Türk milletini aynı kutlu ülküde buluşturan bir büyük destanın adıdır."

Akşener, bugün de zor bir dönemden geçildiğine işaret ederek, 1919'da olduğu gibi, bugün de, o ilk adımı atacak cesarete sahip olunması ve o umudun taşınması gerektiğini vurguladı.

Bu topraklarda, yeni destanlar yazmak için, o ilk adımın mutlaka atılması gerektiğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şunları kaydetti:

"O adım, 1919'da bağımsız bir ülke hedefiyle atıldı. Biz de bugün, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefiyle atacağız. ve tıpkı 1919'da olduğu gibi, bugün de o ilk adımı, milletçe omuz omuza hep birlikte atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz biliyoruz ki, bu yolda ihtiyacımız olan kudretin, inancın ve cesaretin sırrı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta attığı, o ilk adımda saklıdır. Çünkü 19 Mayıs, milletin azim ve kararlılığının önünde, hiçbir engelin duramayacağı gerçeğinin, asla silinemeyecek kanıtıdır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yüce Allah, bizi onlara karşı mahcup etmesin. 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık