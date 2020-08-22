İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Çorum'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'n Sungurlu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'n Sungurlu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in oğlu Oğuzhan Şahiner'in düğün töreni ile bir dizi ziyaretler için Çorum'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sungurlu ilçesini ziyaret etti. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve partililer tarafından karşılanan Akşener, ziyaretlerde esnaflarla sohbet ederek, "Pandemi de işleriniz nasıldı? Pandemi sonrası işlerinizde büyük bir kayıp yaşadınız mı? Şimdi işleriniz nasıl? Pandemi döneminde verilen esnaf desteklerinden faydalandınız mı? diye sordu.

Akşener, daha sonra Alaca ilçiseni ziyaret etmek için ilçeden ayrıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA