Akşener: "(GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Türkiye'deki pek çok ayrışmanın önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum" - Haberler
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Akşener: "(GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Türkiye'deki pek çok ayrışmanın önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum"

AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Akşener: (GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Türkiye'deki pek çok ayrışmanın önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum

Akşener: (GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Türkiye'deki pek çok ayrışmanın önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum

Akşener: (GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Türkiye'deki pek çok ayrışmanın önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum

AA / Tayyib Hoşbaş - Son Dakika Haberleri

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