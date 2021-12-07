Akşener: "(GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Türkiye'deki pek çok ayrışmanın önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum"
AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.