İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankırı'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çankırı ve gittiğim ilçelerdeki sanayi yatırımlarının işsizliğe çare olduğunu gördüm. Buradan hep birlikte şöyle bir çıkarım yapıyoruz, demek ki sanayiye yönelik yatırmalar, tercihler istihdam yaratıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çankırı ve gittiğim ilçelerdeki sanayi yatırımlarının işsizliğe çare olduğunu gördüm. Buradan hep birlikte şöyle bir çıkarım yapıyoruz, demek ki sanayiye yönelik yatırmalar, tercihler istihdam yaratıyor." dedi.

Akşener, Çankırı'nın Şabanözü ve Eldivan ilçeleri ile kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden ne kadar etkilendiklerini sordu.

Akşener, Şabanözü ilçesinde ziyaret ettiği esnaftan, ilçede işlerinin iyi olduğu, işsizlik sorunu olmadığı yanıtını aldı.

Memnuniyetini dile getiren Akşener, "Ben bugün buraya gelirken İl Başkanımız dedi ki, 'Burada işsizlik sorunu yok, yapı hareketli güzel şeyler duyacaksınız.' Ben de bunları duyuyorum çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

Akşener, 20 Ocak 2020'den beri, salgından önce ilçe ilçe esnafı gezdiğini belirterek "Kapıdan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum, sadece esnafı konuşuyoruz...Genellikle biz pandemiden sonra dert dinlemeye başladık. Çünkü pandemi, insanları eve çekti. Dolayısıyla esnaf zora girdi." dedi.

Şabanözü ilçesinde ziyaret ettiği esnaf İsa Soydaş'ın "Bizim istediğimiz şu, bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olmasaydınız daha iyi bir parti olacaktınız." sözleri üzerine Akşener, esnafın yanına oturarak şunları dile getirdi:

"Şimdi bu ülkede çok enteresan işler oldu. 28 Şubat dönemini bugün AK Parti çok iyi hatırlar. O günün Meral Akşener'ine, bugünün ülkesinde 'kafir' denildi. O günün Meral Akşener'ine, 2015 seçimlerinde 'kocasını aldattı' denildi. O kadar çok şey denildi ki... O günün Meral Akşener'ine 'FETÖ'cü' denildi, en son 'PKK'lı' denildi. Bırak HDP'liyi 'PKK'lı' denildi. PKK'lılar da bana diyor ki 'eski İçişleri Bakanı bu da faili meçhulcü' deniliyor. Ulan ben kimim, bir karar verin artık. Benim kim olduğuma bir karar verin. Hayatında PKK'ya taş atmamış adamlar bana 'HDP ile iş tuttun' diyor. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıydım. Şunu söyleyeyim, PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin."

İlçelerin ardından kent merkezine geçen Akşener, burada da esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Akşener, Çankırı'da gördüklerinden çok memnun kaldığını belirtti.

Çankırı'nın çok misafirperver olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Esnaflarımızın bilgilerini aldık ama genellikle Çankırı ve ilçelerindeki esnaflarımızın durumlarının diğer şehirlere göre daha iyi olduğunu gördüm. Öyle dediler, çok memnun kaldım. Çankırı ve benim gittiğim ilçelerdeki sanayi yatırımlarının işsizliğe çare olduğunu gördüm. Buradan hep birlikte şöyle bir çıkarım yapıyoruz, demek ki sanayiye yönelik yatırmalar, tercihler istihdam yaratıyor. İstihdam gençlere iş olarak dönüyor. Gençlere iş olarak döndüğünde esnafın işi iyi gidiyor. Basın emekçilerinin maaşları artıyor. Böyle bir silsile bu. Buradan, Çankırı'dan çıkardığım ders şudur, demek ki her şehrimize bizim sanayi yatırmalarını, devlet veya özel, teşvik etmemiz, tercihte bulunmamız lazım."

Akşener, daha sonra Çankırı'dan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu