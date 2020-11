Akşener: "Biz milletimizin refahını, zenginliğini sağlamak istiyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, "Biz ne dedik?

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, "Biz ne dedik? 'Milliyetçiyiz, demokratız, kalkınmacıyız' ve bugünün bu çarpık düzenini demokrasiyi getirerek, hukukun üstünlüğünü getirerek, çarçuru önleyerek, liyakatsizliği ortadan kaldırıp, akraba kayırmacılığını ortadan kaldırıp, liyakatli insanları bu ülkenin yönetimine getirip, kuvvetler ayrılığını gerçekleştirip, çocuklarımızın, gençlerimizin ülkemize dair umudunu yeniden yeşertip o umudun kalıcı hale getirilmesini sağlayacak bir siyasi hareketiz" dedi.

Akşener, bir otelde düzenlenen partisine üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin fedakarlıklarla kurulduğunu, tüm Türkiye'de örgütlendiklerini söyledi. Türkiye'de yanlış giden durumları değiştirmek için partiyi kurduklarını ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Seçmenimiz de son derece şuurlu, son derece teyakkuz halinde bir seçmen. Partimizi kuran iradeyle, o partiyi mecliste grup kurduran var eden seçmen iradesi aynı sayfada, aynı iradede teyakkuz halinde bir bütün. Onun için ne yapılırsa yapılsın bizim seçmenimiz, bütün araştırmalarda yüzde 97 ile en partisine sahip çıkan seçmen konumunda. Ne yapılırsa yapılsın, seçmenimiz bize karşı, partimize karşı soru işareti edinmiyor. Kendine dair seçmenimizin de ölçüleri var. Biz ne dedik, 'milliyetçiyiz, demokratız, kalkınmacıyız' ve bugünün bu çarpık düzenini demokrasiyi getirerek, hukukun üstünlüğünü getirerek, çarçuru önleyerek, liyakatsizliği ortadan kaldırıp, akraba kayırmacılığını ortadan kaldırıp, liyakatli insanları bu ülkenin yönetimine getirip, kuvvetler ayrılığını gerçekleştirip, çocuklarımızın, gençlerimizin ülkemize dair umudunu yeniden yeşertip o umudun kalıcı hale getirilmesini sağlayacak bir siyasi hareketiz. Buradan bir milim geri adım atmamız mümkün değildir. Sandalyelerimiz uğruna, yeniden bir şey olabilelim uğruna, bu çarpık düzenin sahiplerine, değiştirmeyi ilan ettiğimiz, onur sözünü verdiğimiz, bu düzenin sahiplerinin karşısında ne kafa eğeriz ne fikrimiz değişir ne de ayağımız titrer."

Akşener, kendilerinde bir irade kırılması görüldüğü takdirde seçmenlerinin kendilerinden hesap sorabileceğini söyledi.

"Bizim derdimiz millet"

Yapılan anketlerde yüzde 14-15 bandına oturduklarını belirten Akşener, bunu da teşkilatların başarısı sayesinde yaptıklarını kaydetti.

Çalışmaları kapsamında esnafları gezdiklerini, şikayetlerini dinlediklerini ifade eden Meral Akşener, şunları aktardı:

"Giresun'da kahve işletmecisi bir kardeşimiz 'açım' diyerek sinir krizi geçirdi. Gittiğim her yer de her ilçede bir veya iki kişi, derdini anlatınca öyle bir hale geliyor ki, gerçekten kendini kaybediyor. Şimdi böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Biz bunların her birini kamuoyuna mal eden ve ağaların, muhteremlerin dikkatini çekmeye gayret eden bir muhalefet anlayışı içerisinde çalışıyoruz. İşte damat gitti, bunu sağlayan İYİ Parti'dir. Ben gidenin arkasından konuşmam. İnsanların suratına söylerim. Ama bunu söylemeden edemeyeceğim, bakın bir bakanın ayrılması, 1 liraya yakın dolar bir kişinin eyvallahıyla gitti, ya toptan gitseler ne olur? Son zamanlarda kafa çıkarılmaya çalışılsa bile suni gündemler Türkiye'de tutmuyor. Esnafı konuşma, çiftçiyi konuşma, köylüyü konuşma, işsiz genci konuşma, tenceresini kaynatmakta zorlanan kadını konuşma ne ala memleket. Bizim derdimiz millet."

Madenlere karşı olmadıklarını ancak Yenişehir Kirazlıyayla'daki durumu sıkı bir şekilde takip ettiklerini kaydeden Akşener, oradaki insanların yanında olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının ardından Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun da katıldığı törende, partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir