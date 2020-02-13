İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da esnafı ziyaret etti
Haberler » Politika » İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da esnafı ziyaret etti - Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

13.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:20
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı , 'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Akşener, muhtarlığa da gitti.

Sohbet edip sorunlarını dinlediği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, partisinin Yıldırım ve Nilüfer ilçe başkanlıklarında partililerle buluştu.

Daha sonra çoğunlukla öğrencilerin ikamet ettiği merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ne giden Akşener, burada da esnafı ziyaret etti ve öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler