İyi Parti Genel Başkanı Akşener: "Bugün Gelinen Noktada Türkiye'nin Birliğe, Beraberliğe, Huzura...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün gelinen noktada Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, huzura ihtiyacı var" dedi.

Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, silahlanma çağrısını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Ben eski İçişleri Bakanı'yım. Ama bu tür çağrılar, davranışlar İçişleri Bakanlığı'nın görevini yapmadığı anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı o iradeyi koymadığı taktirde kaos çıkar. Bu tür gruplar, insanlar cesaret alır ve o zaman sokağın dili konuşmaya başlar. Bu da Türkiye açısından son derece yanlış, kötü bir iştir. Sayın İçişleri Bakanlığı ve Sayın Bakanı göreve davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin huzura ihtiyacı var" diyen Akşener şunları kaydetti:

"Kimsenin koltuğu tehlikede değil. Seçimlerde Ankara ve İstanbul'u AK Parti kaybetse ne olur? Belediye başkanları değişir. Sayın Cumhurbaşkanı dört yıl yerinde oturmaya devam edecek. Koltuklarla ilgili bir sorun yok. Belediyelerle ilgili değişiklik söz konusu olduğunda, 31 Mart akşamı Sayın Cumhurbaşkanı 'Aziz milletim. Ben verdiğiniz mesajı aldım. Gereğini yapacağım' diyecek ve daha fazla vatandaşı dinleyecek. Seçmen velinimetimdir haline dönecek. Bu ayrışmalardan, fay hatlarının derinleştirilmesinden kolay oy almaya alıştılar. Ama bugün gelinen noktada Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, huzura ihtiyacı var." - ANKARA

Kaynak: İHA