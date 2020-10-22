İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bolu'da esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bolu'da esnafı ziyaret etti

22.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:52
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bolu'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, partililerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, partililerle bir araya geldi.

Kent merkezinde İsmet Paşa Caddesi ile Dörtdivan ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile makamında bir araya geldi.

Belediye önünde bando takımıyla karşılanan Akşener, ziyarette yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'ndan seçilen belediye başkanlarından vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmelerini istediklerini, bu noktada kendilerini utandıran birinin çıkmadığını söyledi.

Uzun zamandır esnaf ziyareti yaptığını dile getiren Akşener, "Başladığım şehir Antalya'ydı. Pandemi geldi, ara verdik. Sonra baktım ki pandemi gitmiyor, devam ettik. Pandemide gittiğim ilk şehir Aksaray'dı. Gerçekten esnafın yangın yerine döndüğünü, mutfakların yangın ötesine geçtiğini, annelerin ağlayarak iki kızının ya da bir oğlunun üniversite mezunu olup, 1-2 yıldır evlerinde gece oturup babalarının yüzüne bakmamak için gündüz uyuduğunu anlatanlar oldu." diye konuştu.

Akşener, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bıktık biz bunlardan. Olmayan şeylerin söylendiği, olmayan iftiraların yapıldığı, insanların gururuyla onuruyla oynandığı, her an bir iftirayla karşılaşabilir miyim korkusuyla yaşandığı bir ülkede hayat sürmez." dedi.

"Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil"

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam sayın Devlet Bahçeli. O nedenle oradan yürüyor. Sayın Erdoğan'dan talep etmiyor, sayın Bahçeli'den talep ediyor. Bu çok doğru strateji ve taktik. Kendisini kutluyorum çünkü işin sahibiyle konuşuyor. Bizim ülkemizde iktidar mensupları en şiddetli şekilde 'seçim zamanında' diye bağırırsa bilin ki çok hızlı seçime gidilir. Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır."

Özcan, ziyaretin sonunda Akşener'e hediye takdim etti.

Akşener, daha sonra esnaf ziyareti için Mudurnu ilçesine gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Vladimir Putin Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Binnur Kaya Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bolu'da esnafı ziyaret etti - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 17:22:59. #1.14#
title