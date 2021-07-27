İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bitlis'te konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf için müşterilerin, siyaset için ise seçmenlerin velinimet olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf için müşterilerin, siyaset için ise seçmenlerin velinimet olduğunu belirtti.

Akşener, beraberindeki milletvekilleri ile Bitlis'te yürütülen "Dereüstü Islah Projesi" kapsamında iş yerleri yıkılan ve yıkılacak olan esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlara ve esnafa hitap eden Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana 1,5 yılı aşkın süredir il il, ilçe ilçe esnafı dolaştığını söyledi.

Uzun yıllardır aktif politikada yer aldığını; Doğru Yol Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinde görev yaptığını, bugün de İYİ Partinin genel başkanı olduğunu anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Başladığımızdan bu yana ölçümüz hep şu olmuştur. Esnaf bu ülkenin belkemiğidir. Bizim ve dünya için esnaf, o ülkenin belkemiğidir. Çok uzun yıllardır sizler konuşulmuyordunuz. İşin, derdin nedir, akşam eve ekmek götürebiliyor musun kardeşim? Konuşulmuyordu ama siyaset şunun üzerinden yapılıyordu. Meral Akşener şucu, bilmem diğer partinin başkanı bucu. Size kadar indi. Arkadaşın, esnafın, çiftçinin, işsizin durumu ne, bunların hiçbirinin konuşulmadığı bir siyaset Türkiye'yi sardı. Ben bunu reddettim. Ayrışmalar üzerinden oy veriliyor. Ben başarılı oldum. Esnaf konuşmaya başladı. Sizin müşteriniz velinimet ise siyasiler için de seçmen velinimet. Dolayısıyla siyasetçinin karşınızda hazır olda durmasını istiyorsanız siyasetçiyi rekabet ettireceksiniz."

Akşener, esnafı dinlemenin çok önemli olduğunu, dükkanlara girdiğinde iktidarı yermediğini, partisini övmediğini, propaganda yapmadığını, sadece oradaki esnafın, müşterinin, çalışanın derdini öğrendiğini ifade etti.

"Bitlis'te canı yanan insanların sesini duyuracağım"

Bugün esnafa "nasılsınız, işleriniz nasıl" demek için değil, dükkanlarının yıkılmasına itiraz eden esnafa yapılan haksızlıkların duyulmasını sağlamak için kente geldiğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Dükkanlara girip kiracılarla, kendi iş yerlerinde çalışan esnafla konuştum. Bitlis'te şoka girmiş durumdayım. Kente çok fazla gelip giden politikacıyım. İlk defa bugün bir şey daha duydum. İnşaatlar yapılıyor, belediye çürük raporu veriyor, insanlar içeri girmeden inşaatlar yıkılıyor. Ayıptır, günahtır. Yapıyorlar, yıkıyorlar. Dükkan sahiplerinin inancı şu. Sayın Cumhurbaşkanının ve yetkili makamların bu işten haberinin olmadığı. Şimdi buradayım. Şu anda Türkiye'de 7'den 70'e herkes duyacak. Sayın Erdoğan, bakanları, Türkiye'deki herkes duyacak. Sayın Cumhurbaşkanının Bitlis'te canı yanan bu insanların sesini kulaklarının içinde duyacağının sözünü veriyorum. Hep birlikte ben başta olmak üzere hepiniz Sayın Cumhurbaşkanının burada kurulmuş olan harami düzene ne yapıp ne yapmayacağını göreceğiz. Bunun çok sıkı takipçisi olacağız. Öyle bir gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak."

Avusturya Başbakanının göçmenler konusunda yaptığı konuşmaya da değinen Akşener, "Avusturya Başbakanı, densiz adam bütün göçmenler, Afganlar, Türkiye'de kalsın, biz de para verelim demiş. Burada, Bitlislilerin huzurunda Avusturya Başbakanı olan arkadaşa diyorum ki size 3 milyar avro verelim arkadaş, sen bize gel tamamını al." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Akşener, beraberindeki milletvekilleri ile Güroymak ilçesine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş