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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

BİNGÖL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini kaydetti.

Akşener'e tepki

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Programını sürdüren Akşener, temasları kapsamında Genç ilçesine geçerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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