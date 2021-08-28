İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bazı dernek ve sendika temsilcilerini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kamu Süresiz Sözleşmeli Memurlar Derneği Başkanı Adem Atacan ve Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) Genel Başkanı Ayhan Çivi ile görüştü.