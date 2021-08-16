İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bayburt'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayburt'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayburt'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve partililerle kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, kent merkezindeki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde girdiği bir konfeksiyon dükkanında esnafa, iktidarı eleştirmek ya da oy istemek için değil, sadece esnafın sorunlarını dinlemek için Türkiye'yi dolaştığını söyledi.

Esnafa işlerinin nasıl olduğunu soran Akşener, ürün satın aldı.

Öte yandan Akşener bir dükkanda bulunduğu sırada, dışarıda iki kişi arasında belirlenemeyen nedenle kavga yaşandı. Olay, polis ve çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede sonlandırıldı.

Akşener, il merkezinin ardından Arpalı beldesi ve Aydıntepe ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, Aydıntepe ilçesi ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara