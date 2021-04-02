İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret ederek stantları gezdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret ederek stantları gezdi.

Akşener'e ATO Congresium'da düzenlenen fuarı ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri, sanat kurumlarını ve sanatçıları bir araya getiren fuarda resim, heykel, cam işi gibi çalışmaları inceleyen Akşener, sanatçılarla da sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, fuarda bir sanatçının tablosunu satın aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü