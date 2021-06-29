İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Artagan Projesi"nin ayrıntılarını yarın açıklayacak
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Artagan Projesi"nin ayrıntılarını yarın açıklayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Artagan Projesi'nin ayrıntılarını yarın açıklayacak
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomide ve ticari ilişkilerde dijital dönüşümü hedef alan "Artagan Projesi"nin ayrıntılarını yarın açıklayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomide ve ticari ilişkilerde dijital dönüşümü hedef alan "Artagan Projesi"nin ayrıntılarını yarın açıklayacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, proje "çağın gereklerine uygun bir ekosistem" olarak tanımlanıyor.

Projeyle ilk etapta kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması, ekonomide ve ticari ilişkilerde dijital dönüşüm hedefleniyor.

Türkiye ekonomisine her yıl yüzlerce milyar liralık kaynak yaratacağı ifade edilen proje, özerk bir yapı öngörüyor.

Akşener, projenin teknik ayrıntılarını ve elde edilecek kazanımlarını, yarın saat 10.30'da, Meclis'teki Grup Toplantısı'nda açıklayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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