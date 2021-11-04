İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da çorap fabrikasını ziyaret etti
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren çorap fabrikasını ziyaret etti.
ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren çorap fabrikasını ziyaret etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, Akyurt'ta faaliyet gösteren Güleçler Çorap Fabrikası'nı ziyaret ettiği belirtildi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akşener, öğle yemeğini de işçilerle beraber yedi.
Meral Akşener, daha sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.