Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

Akşener, Anıtkabir'i ziyaret ettiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Mozoleye çiçek bırakan Akşener ve divan üyeleri saygı duruşunda bulunup, dua etti. Akşener çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.

Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti
Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti
Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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