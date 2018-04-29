İyi Parti Genel Başkanı Akşener Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Üniversite mezunu gençlerimiz işsiz, hala anne babalarından harçlık alarak geziyorlar. Bu çocukların geleceğini kurmak için, bu çocukların umudunu yeniden onlara verebilmek için siz beni ve arkadaşlarımızı bekçi ilan ettiniz ve bu yola çıktık." dedi.



Akşener, Nevşehir'de partisinin il başkanlığının açılış töreninde, seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, partilerini halkın talebiyle kurduklarını belirtti.

İYİ Parti'nin cesurlar ve kadınlar hareketi olduğunu savunan Akşener, kendisine hediye edildiğini ifade ettiği tülbent ve yemenileri göstererek, "Bunlar burada bulunan kadınların hediyeleri. Çeyiz sandığından çıkan yemeniler, tülbentler. Kazandığımızda Çankaya'da bu tülbentlerden müze açacağım ve bütün kadınlarımızın ismi olacak. İYİ Parti cesurlar hareketidir, aynı zamanda bu ülkenin kadınlarının hareketidir." diye konuştu.

Akşener, halkın talebiyle kurdukları partileriyle sorunlara çözüm bulacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kur bir parti, 'adaletsizliği düzeltelim, kadınların ezilmesinin, çocukların istismarının, çiftçinin boğazının sıkılmasının önüne geçelim' dediniz. Sanayileşme öldü, fabrikaları satıyorlar. Üniversite mezunu gençlerimiz işsiz, hala anne babalarından harçlık alarak geziyorlar. Bu çocukların geleceğini kurmak için bu çocukların umudunu yeniden onlara verebilmek için siz beni ve arkadaşlarımızı bekçi ilan ettiniz ve bu yola çıktık."

Nevşehirspor Gençlik'i 3. Lig'e yükselmesi dolayısıyla da kutlayan Akşener, konuşmasının ardından il başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti.

Öte yandan, açılışın yapıldığı alanda ellerinde takımlarının flamalarıyla kutlama amacıyla toplanan Nevşehirspor Gençlik taraftarları, "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde slogan attı.