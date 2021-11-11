İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü.
ANKARA (İHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da bir rezidansta görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
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