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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü.

ANKARA (İHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da bir rezidansta görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

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