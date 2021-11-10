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Akşener, büyükelçilerle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Akşener, büyükelçilerle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle bir araya geldi. AB Rezidansı'nda gerçekleşen toplantıda, Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.


Akşener, büyükelçilerle görüştü

Akşener, büyükelçilerle görüştü

Akşener, büyükelçilerle görüştü

Akşener, büyükelçilerle görüştü

Akşener, büyükelçilerle görüştü

Akşener, büyükelçilerle görüştü

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