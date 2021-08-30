İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına katıldı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "30 Ağustos'un bir başka anlamı daha var. 1071, 1453 gibi aynı zamanda bir istiklal ve istikbal zaferidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "30 Ağustos'un bir başka anlamı daha var. 1071, 1453 gibi aynı zamanda bir istiklal ve istikbal zaferidir. Çünkü Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gündür." dedi.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Çanakkale'de Mustafa Kemal Atatürk, askerlerine sesleniyor, 'Size ölmeyi emrediyorum, biz savaşarak ölürken kazanılacak zamanda diğer birlikler gelir ve burayı korur, bu bir istiklal mücadelesidir' diyor. Sonra Sakarya'da 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' diyor. 'Başkomutanın emri baş üstüne' diyor askerler ve sonuç itibariyle İstiklal Savaşı başarılıyor." diye konuştu.

30 Ağustos Zaferinin önemine vurgu yapan Akşener, "30 Ağustos aynı zamanda istiklalin başarıldığı bir savaş ve bir zaferdir. 30 Ağustos'un bir başka anlamı daha var. 1071, 1453 gibi aynı zamanda bir istiklal ve istikbal zaferidir. Çünkü Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gündür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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