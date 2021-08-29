İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Akşener, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 30 Ağustos'un, büyük Türk milletinin yedi düvele "dur" dediği tarih olduğunu belirterek, "Dumlupınar'da, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir...' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener paylaşımında, "AtamızdanMiras" etiketine de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım