İYİ Parti Genel Başkanı Akşener 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, işgal altındaki bir yurttan tüm dünyaya Türk milletinin karar ve kararlılığını haykıran Birinci Meclisin tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, işgal altındaki bir yurttan tüm dünyaya Türk milletinin karar ve kararlılığını haykıran Birinci Meclisin tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, milli iradenin kutlu bir gününü daha yaşadıklarını belirterek, 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadın, yedi düvele meydan okudukları İstiklal Harbi'nin komuta merkezi yüce Meclis'in açıldığı gün olduğuna dikkati çekti.

23 Nisan'ın, yüksek millet iradesini, her tür irade ve gücün üzerinde sayan bir vizyonun Cumhuriyet yolunda attığı ilk adım olduğunu vurgulayan Akşener, "23 Nisan, Türk Milleti'nin vereceği her karara selam durabilenlerin, milletin sözünden başka söz, kararından başka karar tanımayanların, milleti 'efendisi' bilenlerin kutlu günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, 23 Nisan 1920'de Ankara'da buluşan aziz ecdadın, yeni Türk devletinin temelini attığına işaret ederek, "Kaderde ve ülküde ortaklığın bu muhteşem buluşması, sadece bizler için değil, dünya siyaset tarihi için de derslerle doludur. İşgal altındaki bir yurttan, tüm dünyaya, Türk milletinin karar ve kararlılığını haykıran Birinci Meclis'in tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli egemenliğin ilanını çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk'ün verdiği mesajı anlamak zorunda olduklarını belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın canıyla, kanıyla yeniden kazandığı ve bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, çok daha yükselmiş ve müreffeh bir şekilde, evlatlarımıza teslim etmekle mükellefiz. Maalesef pandemi dolayısıyla çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatamıyoruz. Onlara borçlandık. Her bir evladımızı kucaklıyor, yüce Allah'tan, mutlu ve refah içinde bir Türkiye'de yaşamalarını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, baş üstünde saydığımız millet iradesini selamlıyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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