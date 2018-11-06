İyi Parti Genel Başkanı Akşener: "2019 Yılı Bütçesini Revize Ederek, Gerçekçi Hale Getirin"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "2019 yılı bütçesini revize ederek, gerçekçi hale getirin"

- "1 Aralık'tan itibaren uygulanmak üzere, yeni bir acil eylem planı hazırlayın"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "2019 yılı bütçesini revize ederek, gerçekçi hale getirin. 1 Aralık'tan itibaren uygulanmak üzere, yeni bir acil eylem planı hazırlayın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener, havaalanı, hastane, köprü ve otoyolların dış borçla özel sektöre yaptırıldığını söyleyerek, bu yatırımların toplanan vergilerle yapılmış gibi gösterildiğini ve ihaleyi alan firmalara gelir garantisi verildiğini söyledi. Akşener, şöyle konuştu:

"Tarlasına buğday eken çiftçiye, fındık, narenciye, domates, biber üreticisine gelir garantisi verdiniz mi? Sabah dükkanını açan esnafa gelir garantisi verdiniz mi? Küçük ve orta sanayiciye gelir garantisi verdiniz mi? 2019 yılı bütçesini revize ederek, gerçekçi hale getirin. 1 Aralık'tan itibaren uygulanmak üzere, yeni bir acil eylem planı hazırlayın. Mevcut veriler ışığında, bir orta vadeli plan hazırlayın. Sanayi ve tarımda 3 yıllık gerçekçi bir üretim reformu ve yatırım planı yapın. Yabancı tekeline girmiş üretim alanlarını yeniden düzenleyin. Bütçenin kıyısına köşesine sakladığınız ya da bütçe dışı bıraktığınız hastane, köprü, tünel, havaalanı ve enerji alanındaki kamu-özel işbirliği sözleşmelerini, kar marjlarını düşürerek, Türk Lirası'na çevirin. Varlık fonunu kapatıp, tüm kurumları Hazineye geri verin ve Sayıştay denetimine açın. Kamuda lüks tüketime ve israfa son verin. Tasarruf, yatırımları iptal etmek değil, savurganlığa son vermektir. Sanayi ve tarımda yatırımları devam ettirin. Çalışanlara kriz zammını bir an önce yapın. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 50'lik zammı iptal edin."

Akşener, öğrenci andı ile İstiklal Marşı'nın birbirinin karşıtı değil, tamamlayıcısı olduğunu belirterek, "Birinde, 'İman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var', diğerinde, o serhaddi korumaya yeminimiz var. Andımız ile İstiklal Marşımız nasıl karşı karşıya getirilir" ifadelerini kullandı.