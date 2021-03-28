İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da partisine üye olanlara rozet taktı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da partisine üye olanlara rozet taktı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti olarak iktidar hazırlığı yaptıklarını belirterek, "İYİ Parti iktidar olacak ve Türkiye'yi hep birlikte biz yöneteceğiz.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti olarak iktidar hazırlığı yaptıklarını belirterek, "İYİ Parti iktidar olacak ve Türkiye'yi hep birlikte biz yöneteceğiz." dedi.

Aydın, Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda, partisine üye olanlara rozetlerinin takılacağı programda yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin en istekli ve heyecanlı tabana sahip olduğunu söyledi.

İYİ Parti'nin hızlı büyüyen, fikir üreten ve siyasete karşı oyun kurma kabiliyeti olan bir teşkilat olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Şunu hiçbiriniz aklınızdan çıkarmayın: İYİ Parti, kurulmuş çelik bir yay gibidir ve Türkiye'nin bu manada en istekli, en heyecanlı, en coşkulu tabanına ve teşkilatına sahiptir. Heyecan kazanacak, coşku kazanacak, istek kazanacak, ülkeye karşı duyulan sorumluluk kazanacak. Bütün teşkilatlarımızla teyakkuz halindeyiz. Gittiğimiz, gezdiğimiz bütün il ve ilçelerdeki heyecanı, vatandaşın bize bakışını görüyoruz. Uzatılan el, milletimiz tarafından tutulmuştur. Yapılacak ilk seçimde de bu bütünleşme sandığa yansıyacak ve Cenab-ı Allah bize bunu yaşatacak, hep birlikte göreceğiz. İYİ Parti iktidar olacak ve Türkiye'yi hep birlikte biz yöneteceğiz."

Aydın, konuşmaların ardından partisinin yeni üyelerine rozet taktı.

Daha sonra Aydın, İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasının ve özel bir diş kliniğinin açılışını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da partisine üye olanlara rozet taktı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da partisine üye olanlara rozet taktı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da partisine üye olanlara rozet taktı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adana'da partisine üye olanlara rozet taktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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