İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya'da partisine üye olanlara rozet taktı Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya'da partisine üye olanlara rozet taktı Açıklaması

20.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:14
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya'da partisine üye olanlara rozet taktı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti olarak iktidar hazırlığı yaptıklarını belirterek "Cenabıallah nasip edecek, o iktidarı da hep birlikte yaşayacağız." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti olarak iktidar hazırlığı yaptıklarını belirterek "Cenabıallah nasip edecek, o iktidarı da hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Aydın, Antalya Cam Piramit ve Kongre Merkezi'nde partisine üye olanların rozetlerinin takılacağı programda yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin büyüdüğünü, büyümeye devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin bütün illerinde bir ayağa kalkış, bir araya geliş, İYİ Parti'nin etrafından toplanma olduğunu aktaran Aydın, milletle bütünleşerek, sıkıntılarını, dertlerini üstlenerek, el ele vererek büyük ve kutsal mücadeleyi sonuna kadar götüreceklerini dile getirdi.

Aydın, zor olanı başardıklarını, milletin içine düştüğü korkuyu yendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Milletimizin bize dönük bakışlarında bize olan güven, bize olan itimat var. Bu ülkede yaşayan 84 milyon insanı kucaklayarak, aramıza sokulan ayrışmaları, nifakları, uçurumları aradan kaldırarak bu milletin birliğini ve kardeşliğini inancımızla, samimiyetimizle yine biz sağlayacağız. Bir araya gelmiş bu milletin gücünün önünde hiçbir kuvvet duramaz. Yapılacak seçim meydanları İYİ Partililerin sesleriyle yankılanacak. Bu ülke sıkıntıya, derde düştüğünde her zaman milletin yanında olduk. Milletin elinden tutup, ayağa kaldırmasını bildik. İYİ Parti olarak iktidar hazırlığı yapıyoruz. Cenabıallah nasip edecek, o iktidarı da hep birlikte yaşayacağız."

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran ise parti için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Aydın, konuşmaların ardından partisinin yeni üyelerine rozet taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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