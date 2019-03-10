İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Uşak'a geldi.

Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Aydın, burada yaptığı açıklamada, seçime az bir süre kaldığını yaptırdıkları ankette göre partisinin Uşak Belediye Başkan adayının AK Parti adayına göre 3 ila 5 puan önde olduğunu öne sürdü.

Aydın, "Ben uzun yıllardan beri siyasetin içerisindeyim ama samimiyetle söylüyorum ben böyle bir mahalli seçimi hayatımda hiç görmedim. Sanki mahalli seçim yapmıyoruz savaşa gidiyoruz. Savaş dilinin belagat dilinin hakim olduğu ülkeyi yöneten insanların o çatallı diliyle ülkeyi böldüğü, ayrıştırdığı, kutuplaştırdığı ve bir kısım insanı ötekileştirdiği bir belagat diliyle karşı karşıyayız. Halbuki demokratik bir ülkede, ülkeyi yöneten insanların ülkenin bütünü üzerinde sorumlulukları vardır. Hepimizin beklentisi ülkeyi yöneten insanların bu sorumlulukları da dikkate alarak daha kapsayıcı, daha kuşatıcı insanları birbirine düşürmeden, problemlerin üzerinden tartışmaların yaşanabildiği daha iyinin, daha mükemmelin, daha güzelin aranabildiği buna göre tartışma ortamının şekillenebildiği bir yapı olmasını bütün vatandaşlarımız ister." ifadelerini kullandı.

Koray Aydın daha sonra esnaf ziyareti yaparak, bir düğün salonunda organize edilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA