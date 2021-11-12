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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, Sakarya'da temaslarda bulundu

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, Sakarya'da temaslarda bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Sakarya'nın Ferizli ilçesini ziyaret etti.

SAKARYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Sakarya'nın Ferizli ilçesini ziyaret etti.

Beraberinde İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ile Ferizli İlçe Teşkilatına gelen Dikbayır, İlçe Başkanı Mehmet Atadan ve belediye meclis üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dikbayır, daha sonra Gölkent ve Bakırlı mahallelerinde esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Dikbayır, 23 aydır İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile vatandaşların sorunlarını yerinde tespit edip Mecliste gündeme getirdiklerini anlatarak, sorunları vatandaşın sözcüsü olarak gündeme getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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