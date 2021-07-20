İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Pamukova, Arifiye ve Kaynarca ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Pamukova, Arifiye ve Kaynarca ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikbayır, beraberinde İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, İlçe Başkanı Kemalettin Yörük ve yönetim kurulu üyeleriyle Pamukova'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Gençlerin sorunları ve istekleriyle ilgilenen Dikbayır, gençliğin beklentilerini bir kez daha yüz yüze dinleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Gençlerimizin şüphesi olmasın, her şey 'İYİ' olacak. Burada dert dinledik, fikir aldık ve neler yapmamız gerekiyor, sorularımızın hepsine cevaplar bulduk. Gençlerin fikirlerini dinledik ve hepsine değer verdiğimizi belirttik. Gençlerin, geleceğimiz olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Parti heyeti, daha sonra Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya'yı ziyaret etti, Eğriçay ve Fevziye mahallelerinin sakinleriyle buluştu.

Dikbayır, beraberindekilerle Arifiye ve Kaynarca ilçelerinde de temaslarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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