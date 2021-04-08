İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akburak, İzmir'de konuştu Açıklaması

İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, İzmir'in yapısına ve genetik kodlarına uygun bir parti olduklarını savunarak, "Dolayısıyla gecekondu yapılmıştı tapulu arazimize, yıkacağız galiba bunu İzmir'de öyle görünüyor.

İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, İzmir'in yapısına ve genetik kodlarına uygun bir parti olduklarını savunarak, "Dolayısıyla gecekondu yapılmıştı tapulu arazimize, yıkacağız galiba bunu İzmir'de öyle görünüyor. Bu işi çözeceğiz." dedi.

Akburak beraberindeki heyet ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettikten sonra İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkanlıkta konuşan Akburak, İYİ Parti olarak mottolarının "Biz Türkiye'yi STK'lar ile yöneteceğiz" olduğuna dikkati çekti.

Parti olarak özellikle amatör spor kulüplerine önem verdiklerini dile getiren Akburak gençlerin madde bağımlılığından uzaklaşması için sporun çok önemli olduğunu ve bu kulüpleri destekleyeceklerini ifade etti.

Akburak, her şehrin özelinde bir kalkınma modeli düşündüklerini belirterek İzmir'in dünya turizminden aldığı payı artırmak istediklerini ve bunun için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde ilgi gördüklerini dile getiren Akburak, "İzmir de bizim çok ilgi gördüğümüz yerlerden bir tanesi. İzmir eski hüviyetine kavuşmuş. Bizim merkez sağın eski kalesidir İzmir. Yıllarca burada merkez sağ iktidarlar olmuştur. 20 yıllık AK Parti iktidarında yapı değişmişti ancak aynı teveccühü İYİ Parti'ye görüyorum. İYİ Parti herkesin makul ve makbul partisi olmuş. Herkes kendisinde İYİ Parti'yi görebiliyor. Yani Atatürkçüyüm diyen de dindar bir vatandaşımız da milliyetçi arkadaşlarımız da çok rahat kendini bu şekilde ifade edebiliyor. Dolayısıyla İYİ Parti herkesin temsil edildiği bir siyasi parti. İzmir'in yapısına ve genetik kodlarına uygun bir partiyiz. Dolayısıyla gecekondu yapılmıştı tapulu arazimize, yıkacağız galiba bunu İzmir'de öyle görünüyor. Bu işi çözeceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Yakın planda bir seçim görüyor musunuz?" sorusuna ise Akburak, erken seçim olması halinde şaşırmayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer