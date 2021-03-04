İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Özdağ'ın partisinden istifasını Kütahya'da değerlendirdi Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Özdağ'ın partisinden istifasını Kütahya'da değerlendirdi Açıklaması

04.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:56
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Özdağ'ın partisinden istifasını Kütahya'da değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden istifasına ilişkin, "Biz, bir partiden ayrılarak kurulduk. Ayrılış sonrası çok kaba sözlere, ağır ithamlara maruz kaldık.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden istifasına ilişkin, "Biz, bir partiden ayrılarak kurulduk. Ayrılış sonrası çok kaba sözlere, ağır ithamlara maruz kaldık. Bizim, bizden ayrılanlara kabalık etmemeye kavlimiz var." dedi.

Ağıralioğlu, esnaf ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Kütahya'da, gazetecilerin sorusu üzerine, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Parti olarak siyasete nezaket kazandırmaya çalıştıklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Biz, bir partiden ayrılarak kurulduk. Ayrılış sonrası çok kaba sözlere, ağır ithamlara maruz kaldık. Bizim, bizden ayrılanlara kabalık etmemeye kavlimiz var. Genel Başkanımızın bu konuda hassasiyeti var. Bir partiden ayrılmak, gidenlerin arkasından kötü söz kullanmak gibi bir zemine dönüştürülsün istemeyiz. İstifa tek taraflı iradedir. Kalplerinde ne umuyorlarsa onu bulsunlar. Kamuoyu şöyle bir hassasiyet taşıdığımızı görsün, bir partiden ayrılmanın hakaret konusu edilmemesini savunacak kadar hakarete maruz kaldık. Biz, kadro olarak kendimize yapmadığımızı, başkalarına yapmayı doğru bulmadığımız için ayrılanların arkasından kötü konuşmayı, kötü sözler söylemeyi doğru bulmuyoruz."

Parti olarak memleket mesuliyetiyle yollarda olduklarını dile getiren Ağıralioğlu, esnafa, emekliye, dar gelirliye, asgari ücretliye ve çiftçiye giderek, sorunlarını dinlediklerini vurguladı.

Ağıralioğlu, "Bunun iki faydası var, bir, millet memleketinden ümidi kesmesin, 'biz varız' demiş oluyoruz. İkincisi de bu rekabette hükümetin dikkatini çekiyoruz ki hükümet de gelsin bizim peşimizden. Sahada görebildiklerimizi hem meclis kürsüsüne hem de ulusal medyada memleket ve millet gündemine getiriyoruz. Derdi olanların derdini duyuruyoruz. Dertlerine derman bekleyenler için siyasi ve ekonomik projeler geliştiriyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreç İYİ Parti için bir iktidar yürüyüşü sürecidir." diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağıralioğlu, "Genel bir yazı gelsin ondan sonra memleketimizin hayrına olacak ne varsa, biz de İYİ Parti olarak elimizden ne geliyorsa yaparız. Şu an konuşmak için çok erken." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu'na, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ile il ve merkez ilçe teşkilatlarından partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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