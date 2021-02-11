İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu ziyaretlerde bulundu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu ziyaretlerde bulundu

11.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:41

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Ağıralioğlu, esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Ağıralioğlu, paket servisi yapan lokantalarda kontrollü müşteri alınması gerektiğini savundu.

Ağıralioğlu, kırmadan, dökmeden, kabalaşmadan, makul bir siyaset dili inşa etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Ağıralioğlu, başkan Mustafa Eken ile görüş alışverişinde bulundu.

Ağıralioğlu'na İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ile partililer eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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