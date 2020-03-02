İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Yavuz güven tazeledi

02.03.2020 07:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:58

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz, partisinin olağan kongresinde yeniden başkanlığa seçildi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen kongreye, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda İYi Partili katıldı.

İki adayın yarıştığı seçimlerde İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz 205, diğer aday Lale Kılıç ise 60 oy aldı.

Yavuz, kendisini yeniden göreve layık gören delegelere teşekkür ederek, "Mahallerimizde teşkilatlandırma çalışması başlattık. 7 aylık süre içinde üye sayımızı iki katına çıkardık. Aynı zamanda delege seçimlerimizle demokrasi dersi verdik." dedi.

Kaynak: AA