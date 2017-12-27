İyi Parti Gaziantep Milletvekili Özdağ Açıklaması

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "696 sayılı KHK, Erdoğan'ın, 15 Temmuz FETÖ darbesini, otoriter, kişisel rejimini kurmak için bir araç olarak kullandığını bir kez daha gösterdi." dedi.



Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kumpas davalarının TSK'nın bünyesinde ağır tahribatlar ortaya çıkardığını söyledi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2002-2016 yılları arasındaki politikalarının TSK'ya zarar verdiğini; milli güvenliği tehdit eden bir ortam doğduğunu" öne süren Özdağ, "Bu durum, Erdoğan'ın çok ciddi bir milli güvenlik politikası izlemesini gerektirmektedir." diye konuştu.



Üç ayaklı yeni bir milli güvenlik politikasının belirlenmesi gerektiğini dile getiren Özdağ, "Bu politikanın ilk ayağında milli birlik ve beraberliği güçlendirmek olmalıdır. Yıkılmayan iç cephe, mağlup olan orduları yeniden ayağa kaldırır. Bugün kağıt üzerinde çok güçlü bir Cumhurbaşkanısınız ama siz aynı zamanda milletin büyük kısmıyla duygusal bağı kalmamış bir Cumhurbaşkanısınız. Bu konu hakkında acil olarak tekrar düşünmelisiniz. Sizi benimsemeyen kişilerin de bu ülkenin vatandaşı olduğunu kabul etmeli ve onları aşağılamaktan vazgeçmelisiniz." ifadelerini kullandı.



İkinci olarak, uluslararası ilişkilerde milli menfaatlerin öncelenmesi gerektiğini belirten Özdağ, "Üçüncü olarak; TSK, FETÖ'den temizlenirken, tekrar milli ordu konumuna gelmesi için politika oluşturulmalı." dedi.



-KHK eleştirisi



696 sayılı KHK'nın, "Erdoğan'ın 15 Temmuz FETÖ darbesini, otoriter, kişisel rejimini kurmak için bir araç olarak kullandığını bir kez daha gösterdiğini" öne süren Özdağ, şunları söyledi:



"Bu düzenlemenin sakın 15-16 Temmuz ile sınırlı olduğunu söylemeyin. Buna ne çocuklar inanır ne de başka kimse? Bu, doğru değil. Sizin parlamenter demokratik sistemi savunanları 'darbeci, terörist' olarak nitelendirdiniz. Bu sistemi savunanlara saldırılsaydı ve bu KHK'ya atıfta bulunsalardı ne olurdu? O zaman bu KHK yoktu ama artık var. Bunun izahı yok.



Verilere göre toplumda silahlanma anormal düzeyde. Böyle bir ortamda nasıl böyle KHK çıkartırsınız, nasıl bunun arkasında durmaya devam edersiniz? İç savaşın kazananı olmuyor. İç savaşın sadece dış kazananı oluyor. Allah bu toplumu böyle bir felaketten korusun.



Birçok düşman ülke Genelkurmay ve istihbarat karargahları, Türkiye'de böyle bir sürecin yaşanması için ellerini, avuçlarını ovuşturuyorlar ve bunun ötesinde planlar yapıyor olabilirler."



Özdağ, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, KHK ile ilgili açıklamalamalarının sorulması üzerine, "Açıklaması çok yumuşak ama sayın Gül de endişesini dile getirmiş." dedi.