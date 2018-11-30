İyi Parti Fetö Tarzı Taktikler Uyguluyor"

MHP'li Büyükataman, "İP toplumu ilgilendiren ve MHP'nin seçim beyannamesine alıp TBMM'de takipçisi olduğu, kanun teklifine dönüştürüp meclise sunduğu konuları meclis gündemine taşımakta ve sonra 'bakın MHP bize destek olmadı' demektedir. Bunlar FETÖ tarzı taktiklerdir" dedi.

MHP Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman, İyi Parti'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükataman, İyi Parti'nin, ucuz ve günlük siyaset anlayışıyla her şeyi siyasetine malzeme ettiğini, kendine bir taban oluşturma adına, kendi siyasi ikbal hırslarına ülkenin geleceğini alet etmek isteyenlerin gündelik heveslerine MHP'nin alet olmayacağını belirtti. MHP'nin neyi neden ve ne zaman yapması gerektiğini bilen, milletin menfaatini önceleyen "Önce ülkem ve milletim, sonra partim" diyebilen Türk siyasetinin ilkeli hareketi Türk milletinin yegane güven kaynağı olduğunu ifade eden Büyükataman, "Kişisel hırslarıyla hareket edenlerin ve bir yerlerden emir alanların bu ilkeli duruşu anlamasını beklememiz mümkün değildir. PKK'nın siyasi uzantısının başına adalet (!) isteyen bir kişinin ve hala yanlışında ısrar edip onun arkasından gidenlerin yapmış olduğu eleştirilerin hükmü papazın Müslüman'ı dinden atması gibi hükümsüzdür. Aziz Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisinin ne yapmak istediğini, gayet açık bir şekilde görmektedir; ülkenin zor zamanlar geçirmesini bekleyenlerin, umut edenlerin taşın altına gövdesini koyan Milliyetçi Hareket Partisini anlamasını beklemiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi sine-i millette davranması gerektiği gibi davranmaktadır. Kurulduğu günden beri kendisine güvenenleri mahcup etmeyen hareketimizin mensupları başlarını yastığa koyduklarında huzur içinde olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. İstismarı bir siyaset tarzı olarak benimseyen İP toplumu ilgilendiren ve MHP'nin seçim beyannamesine alıp TBMM'de takipçisi olduğu, kanun teklifine dönüştürüp meclise sunduğu konuları meclis gündemine taşımakta ve sonra 'bakın MHP bize destek olmadı' demektedir. Bunlar FETÖ tarzı taktiklerdir. Bu parti görünümlü fitne yuvası tarafından EYT konusundan sonra Başbuğ konusu istismara kalkışılmış tutmayınca "TC" üzerinden bir istismar siyaseti ortaya konmaya çalışılmıştır. Bizim çizgimiz bellidir, yönümüz açık, duruşumuz nettir" dedi.

"İP denen kripto yapının temsilcileri TBMM çatısı altında bölücübaşına 'sayın' diyen HDP'lilerle sözde kavga ediyor, sütre gerisinde seçim ittifakı çalışmaları yapıyor" diyen Büyükataman, "O tartışmayı yapan kişi daha önce PKK'lı bir öğrenciyi ziyarete gitmedi mi? İP'in başındaki zat HDP'nin cezaevindeki liderine özgürlük istemedi mi? "HDP Kürtlerin temsilcisi" diyen ve "HDP barajı aşıyor aşıyor" diye canlı yayında beşlik simit gibi sırıtan bunlar değil miydi? Öbür taraftan "İP'in başı 2. Tura kalırsa oyumuz ona" açıklaması yapan HDP değil miydi? Partisinin mitinginde "Keşke terörle nasıl mücadele edeceğinizi anlatsaydınız" diyen şehit yakınını dövdüren bu İP değil miydi? Türk milletinin aklıyla alay mı ediyorlar?" ifadelerini kullandı.

(İHA)