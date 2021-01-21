İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu'ndan, "kuraklığa karşı yağmur suları depolansın" önerisi
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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu'ndan, "kuraklığa karşı yağmur suları depolansın" önerisi

21.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:03
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu'ndan,

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, şehirlerde çatılardan akan yağmur sularının depolanarak, kuraklığa karşı değerlendirilmesini istedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, şehirlerde çatılardan akan yağmur sularının depolanarak, kuraklığa karşı değerlendirilmesini istedi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve dünyada yaşanan kuraklık tehlikesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyada iklim değişikliğinin yaşandığına dikkati çeken Kabukcuoğlu, "İklim değişiklikleri kuraklığın esas nedenidir. İklim değişikliğine bağlı olarak bazı yerlerde su azlığı görülecek. Bazı yerlerde arazide çölleşme, deniz seviyesinde yükselme meydana gelecektir. Gıda stoklarında sıkıntılar yaşanacak ve kitlesel göçler olacaktır." dedi.

Kuraklığa karşı Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Kabukcuoğlu, su yönetiminin önemine işaret etti.

Kabukcuoğlu, Türkiye'de suyun yüzde 70'inin tarım sektöründe kullanıldığını, tarım alanında kullanılan suyun ise yüzde 88,5'inin vahşi sulamayla tüketildiğini kaydetti.

Su tasarrufunun sağlanması için vahşi sulama yerine damlama veya başka yöntemlerin uygulanması gerektiğini belirten Kabukcuoğlu, yağmur sularının da değerlendirilmesini istedi.

Büyükşehirlerde toprak sıkıntısı olduğu için yağmur sularının betona düştüğünü dile getiren Kabukcuoğlu, "Çatılardan akan suları depolarda toplayıp daha sonra bahçe veya tarlalarda tüketebiliriz. Aynı şekilde atık sular da mikroplardan arındırılarak, tekrar kullanıma sokulabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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