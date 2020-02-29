İYİ Parti Ermenek İlçe Kongresi yapıldı

29.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:06

Karaman'ın Ermenek ilçesinde İYİ Parti 2. ilçe kongresi yapıldı.

Parti binasında yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İdlib'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Konuşmalardan sonra tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut ilçe başkanı Kamil Koçdayı ve listesi tekrar seçildi.

Kongreye İYİ Parti Karaman İl Başkanı İsmet Hatipoğlu, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA