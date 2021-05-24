İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, iş adamlarıyla bir araya geldi
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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, iş adamlarıyla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Politika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Çorum OSB'de faaliyet gösteren firmaların yöneticileriyle bir araya gelen Usta, iş adamlarının taleplerini dinledi.

Daha sonra, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usta, bir iş adamının kıdem tazminatı için düzenleme beklediklerini söylemesi üzerine "Kıdem tazminatı konusunda hükümet tarafların anlaşmasına sadık kalacağını söylüyor ancak devletin aracılığı olmadan tarafların mutabık kalması çok mümkün değil." dedi.

Mağdur edilmeksizin işçilerin tamamının kıdem tazminatından yararlanacağı şekilde bir formül bulunması gerektiğini söyleyen Usta, şöyle devam etti:

"Kıdem tazminatı konusunda 'işçilere biraz daha az bir şey verelim de bu kıdem tazminatı üzerinden bir miktar daha rekabet gücü kazanalım' şeklinde bakışımızın olmaması lazım. Diğer taraftan problem şu, sendikalar bu konuda çok katı davranıyor. Niye? Çünkü sendikalı olan işçilerin kıdem tazminatıyla ilgili sorunu yok. Ancak kıdem tazminatından faydalanma oranı yüzde 12,5 civarında. Yani çalışanların yalnızca yüzde 12-15'i faydalanıyor. Bunu bir siyasetçi kolay kolay söylemez. İşçilerimizin hiçbir mağduriyet oluşturmaksızın, hatta tam tersi 11 ay çalıştı, 1 ay çalışamadı, kıdem tazminatından faydalanamadı durumunu da ortadan kaldırarak, 1 ay da çalışsa, çalıştığı süre kadar kıdem tazminatını alacak bir sistemin getirilmesini faydalı görüyorum."

Toplantıya, Çorum Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan ile iş adamları katıldı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, iş adamlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, iş adamlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, iş adamlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, iş adamlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, iş adamlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, iş adamlarıyla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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