İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı ekonomi gündemini değerlendirdi Açıklaması

09.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:54

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, "Faize karşı olan bir anlayışın yönettiği ekonomide, bütçe açığı oluşmaması esastır." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Türkiye'nin aşırı borçlanma, ödenemeyen krediler, yüksek miktarda açık veren bütçe, olmayan yatırım, gelmeyen yatırımcı ve kısıtlı kaynak içinde küçülen bir ekonomi ile ciddi bir darboğazla karşı karşıya olduğunu savunan Paçacı, halkın da "döviz kurlarının baskı altında tutulmasına rağmen" tasarruflarını, altına ve dolara yatırarak değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

Paçacı, "Bankalardaki döviz tevdiat hesapları 195 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, halkımızın TL'ye artık güvenemediğinin net bir göstergesidir." diye konuştu.

Halkın yaşadığı gerçek enflasyonun, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının çok üstünde olduğunu ileri süren Paçacı, şöyle devam etti:

"Faize karşı olan bir anlayışın yönettiği ekonomide, bütçe açığı oluşmaması esastır. Faize gerçekten karşı olunsaydı, her yıl bütçede yüzde 12 oranında faiz dışı fazla verilmesi gerekirdi. Ancak 2019'da bütçe açığı rekor kırarak 130 milyar liraya ulaşmıştır.

Faize karşı olduğunu söyleyen AK Parti'nin tek başına ülkeyi yönettiği 2002-2019 döneminde kamu tarafından 1 trilyon lira faiz ödemesi yapılmıştır."

Esnaf ve sanayicinin, bankalara olan kredi borcunu ödeyemediğini belirten Paçacı, 2019'da takipteki alacak miktarının 147 milyar liraya çıktığına dikkati çekti.

Paçacı, işsizlik rakamlarına da değinerek, "İşsizlik, tam anlamıyla toplumsal bir facia noktasına gelmiştir. 2018'e göre 2019'da işsiz sayısı 1 milyon 276 bin kişi artmıştır. Dar kapsamlı işsiz sayısı 4 milyon 566 bin kişi olmuştur." dedi.

Memur ve emeklinin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini ileri süren Paçacı, geçen yıl 119 bin esnafın kepenk kapattığını, icralardaki dosya sayısının 21 milyonu geçtiğini kaydetti.

Cihan Paçacı, son iki yılda faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen abone sayısının 15 milyon, doğal gazı kesilen abone sayısının ise 6 milyon 850 bin kişiyi bulduğuna işaret etti.

"Suriyeliler'in dönmeleri için müzakereler başlatılmalı"

İYİ Parti'nin öncelikle ekonomiyi krizden çıkaracak ve sonrasında güçlendirecek program ve projelerinin hazır olduğunu anlatan Paçacı, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak hükümete ve ekonomiyi yönetenlere bazı tavsiyelerde bulunacağız. Öncelikle sadece büyüme yaratan ancak kalkınma yaratmayan projelerden ve iş anlayışından vazgeçiniz, rant yaratan konut ve inşaat sektörü yerine ihracata yönelik tarım ve sanayi üretimini destekleyin. Varlık fonunu derhal kapatın, bünyesindeki kurumları bütçeye dahil edip kamu denetimine açık hale getirin, Kanal İstanbul gibi rant yaratacak ve rantı da yurt dışına transfer edilecek hayali projelerden vazgeçin. Önceliğiniz açlık sınırında yaşamaya mahkum olan halkımızın refah düzeyini artıracak ve istihdam yaratacak üretim modeline geçmek olmalıdır."

Paçacı, ekonomide kara deliğe dönüşen Suriyeli geçici sığınmacıların yurtlarına dönmeleri için gereken müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Halkımız, özellikle gençlerimiz umutsuzluğa kapılmamalıdır. İYİ Parti, başta ekonomi olmak üzere ülkemizin tüm problemlerini çözecek kadrolara sahiptir ve projeleri hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA