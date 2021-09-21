İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, eğitimin sorunlarını değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, "Tüm okullara salgın ödeneği gönderilmelidir. Okulları açmak değil, eğitime ara vermeden devam ettirebilmek önemlidir." dedi.

Sunat, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eğitim sorunlarını değerlendirdi. Hayat pahalılığının, üniversiteyi kazanan ve okuyanların barınma ve beslenme sorunlarını giderek artırdığını ifade eden Sunat, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin sorunları çözülemediği için kiralar ve özel yurtların fiyatlarının normalin üzerinde artış gösterdiğini öne sürdü.

Kovid-19 salgını sürecinde eğitimle ilgili sorunların derinleştiğini, yüz yüze eğitimdeki kalabalık sınıfların ülkenin her köşesinde salgının ilerlemesine yol açtığını savunan İYİ Partili Sunat, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan her ne kadar bu sürecin iyi yönetildiğini söylese de okulların açıldığı günden beri 700'ün üzerinde sınıfın ve bir okulun salgın nedeniyle kapatıldığını biliyoruz. Halbuki okullar açılmadan, derslik sayılarının artırılması, okulların ihtiyaç halinde ikili eğitim-öğretime geçmesi, yeteri kadar hijyen malzemesinin tedarik edilmesi, okullara mevcut sayılarına göre temizlik ve destek personeli istihdam edilmesi gerektiğini defalarca kez tekrar etmiştik. Ancak iki yıllık süreçte Milli Eğitim Bakanlığı bu konuları göz ardı etmiş, yeni bakan bu konuları gündemine almak yerine, kendi kadrolarını oluşturmakla meşgul olmuştur."

Şenol Sunat, ders sürelerinin azaltılması, okulların havalandırma sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gelişmiş ülkelerin okullara salgın yönetimi için bütçe ayırdığını belirten Sunat, "Bizim ülkemizde de tüm okullara salgın ödeneği gönderilmelidir. Okulları açmak değil, eğitime ara vermeden devam ettirebilmek önemlidir." diye konuştu.