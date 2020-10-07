İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat Açıklaması

07.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:39
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat Açıklaması

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim konseyi oluşturulması ve bu konseyin yurt genelinde takip edilecek genel eğitim politikasını belirlemesi önerisinde bulundu.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim konseyi oluşturulması ve bu konseyin yurt genelinde takip edilecek genel eğitim politikasını belirlemesi önerisinde bulundu.

Sunat, uzaktan eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlığın altyapı ve sunucu kapasitelerinin eksik, EBA'nın içeriğinin statik olduğunu ileri sürdü.

Günün eğitim teknolojilerinin kullanılmadığını iddia eden Sunat, "Milli Eğitim Bakanlığı acilen eğitim konseyi oluşturmalıdır. Bu konseyde eğitimin bütün paydaşları yer almalıdır. Bu konsey, eğitimin yurt genelinde takip edeceği genel politikayı belirlemelidir." görüşünü paylaştı.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin eğitimin paydaşlarıyla istişareler yaparak yerel çözümler üretmesi gerektiğini ifade eden Sunat, bu bağlamda, öğrenci nüfusu düşük, fiziki mekanı müsait olan okullarda gerekli düzenleme yapılarak eğitimin tamamının yüz yüze yapılabileceğini kaydetti.

Sunat, internet bağlantısı bulunmayan yerleşim birimlerine internet bağlantısı sağlanması, uzaktan eğitim derslerinin günde 3-4 saati aşmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Sükan Sezen Aksu Ercan Kesal Bergüzar Korel
Spor Samatta Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 11:35:02. #1.14#
title