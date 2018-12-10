İyi Parti Efeler'de İstifa
İYİ Parti Efeler ilçe Başkanı Selim Özyılmaz görevinden istifa etti.
İYİ Parti Efeler ilçe Başkanı Selim Özyılmaz görevinden istifa etti.
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Betül Akçanal'ın parti genel merkezi tarafından görevden alınmasının ardından Efeler İlçe Başkanı Selim Özyılmaz görevinden istifa etti. Yaklaşık 1 ay önce Rahmi Aydın'dan görevi devralan Özyılmaz istifasını noter kanalıyla partisine iletti. Özyılmaz, istifa nedeni olarak İl Başkanı Akçanal'ın görevden alınmasını gösterdi. - AYDIN