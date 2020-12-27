İYİ Parti Edirne Milletvekili Çakırlar, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı
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İYİ Parti Edirne Milletvekili Çakırlar, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

27.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:50
İYİ Parti Edirne Milletvekili Çakırlar, AA'nın

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çakırlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Çakırlar, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları", yaşam kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:52:43. #1.15#
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