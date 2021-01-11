İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi disipline sevk etti

İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi, 1'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İYİ Partili Edirne Belediye Meclis Üyesi Duygu Şener'in, partinin bilgisi dışında Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetimine seçilmesi dolayısıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Şener'in geçtiğimiz günlerde yapılan belediye meclis toplantısında Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetimine seçilmesi ve partiyle ilgili çıkan haberleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığının Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetim kuruluna mevcut belediye meclis üyelerinden herhangi birisinin alınması konusunda talebi olmamasına rağmen, gündem dışı madde teklifinin partinin bilgisi dışında getirildiği ifade edildi.

Yaşanan olayla ilgili İYİ Parti Genel Merkezi ile istişare yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duygu Şener'in İYİ Parti Edirne İl Başkanlığının onayını almadan görevi kabul etmesi ve İYİ Parti adını kullanarak o koltukta oturması hem etik hem de parti hiyerarşisi açısından uygun değildir. Makam sarhoşluğu ve bir şey olma hırsı millet menfaatinin kesinlikle önüne geçemez.

Söz konusu şirketin, belediye tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunduğu dikkate alındığında belediye meclis üyesinin bu görevde olmasının zorunluluğu yoktur. Kaldı ki İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı olarak Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetim kuruluna mevcut belediye meclis üyelerimizden herhangi birisinin alınması konusunda talebimiz olmamasına rağmen, gündem dışı madde teklifi bilgimiz dışında verilmiştir."

2 meclis üyesi de disipline sevk edildi

Şener haricinde 2 İYİ Parti Belediye Meclis üyesinin de disipline sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Başta Millet İttifakı, Edirne Belediye Başkanı olmak üzere partilerin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimizin kullanacağı yol haritasını özenle seçmek ve dikkatli olmak gibi bir görevimiz vardır. Yapılan toplantı ve İYİ Parti Genel Merkezimizle de yaptığımız istişare sonucunda parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği Duygu Şener'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevki, ayrıca İYİ Parti Belediye Meclis üyelerinden Necamettin Attay ve Ergun Dönmez parti kararına uymayarak 'evet' oyu kullanması sebebiyle disiplin kuruluna sevki oybirliğiyle kararlaştırılmıştır. Şu an itibarıyla İYİ Parti'de disiplin süreci başlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar