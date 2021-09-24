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İYİ Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı ve 18 üye istifa etti

AA / Ömer Ürer - Haberler | Politika
İYİ Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı ve 18 üye istifa etti

İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanı Demet Boşver ve 18 üyenin istifalarının oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

DÜZCE (AA) - İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanı Demet Boşver ve 18 üyenin istifalarının oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Boşver ile 18 üyenin sunduğu istifa dilekçesinin il yönetimince değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değerli parti üyemiz ve kıymetli çalışma arkadaşımız Demet Boşver, özel gördüğü nedenlerle mevcut Merkez İlçe Başkanlığı görevinden yönetimindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla ayrılmış, istifası da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Parti üyelikleri devam eden değerli çalışma arkadaşlarımıza, başta sayın başkanımız Demet Boşver olmak üzere bugüne kadar yaptıkları çalışma ve teşkilatımıza katkıları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyor, bundan sonraki siyaset ve özel hayatlarında başarılar diliyoruz."

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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