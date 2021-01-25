İYİ Parti Diplomasi Akademisi Konferans Serisi katılımcıları diplomalarını Genel Başkan Akşener'den aldı

İYİ Parti Diplomasi Akademisi'nin Konferans Serisi'nin 1. dönemini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, dönemi başarıyla bitiren 13 katılımcı için sertifika töreni düzenlendi.

Katılımcılara sertifikalarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe