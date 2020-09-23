İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi: Kamu-özel işbirliği projelerinin hesabı sorulacak!
23.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:47
'Ekonomi nasıl kurtulur?
'Ekonomi nasıl kurtulur?' programının ikinci oturumunda DEVA partisi Kurucular Kurulu üyesi iktisatçı Pof. Ahmet Burçin Yereli, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Serkan Özcan ve İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, ekonomist Prof. İsmail Tatlıoğlu ekonomiye dair çözüm önerilerini Barış Soydan'a anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com