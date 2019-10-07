İYİ parti'den TÜRK-İŞ'e Ziyaret

07.10.2019 16:01

İYİ Parti'nin ortaya koyduğu "Güçlü Türkiye" vizyonu kapsamında sendikalar ve tüm sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden istifade edilmesi, Türkiye'nin yapısal sorunlarına çözüm üretilmesi ve yeni bir kalkınma stratejisinin ortaya koyulması sürecinde bilgi alışverişi arzuları paylaşıldı.

"Türkiye önceliğimizdir" diyen Sayın Atalay, TÜRK-İŞ olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Bültenler