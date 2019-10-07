İYİ parti'den TÜRK-İŞ'e Ziyaret
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU beraberinde İsmail KONCUK ve Fahrettin YOKUŞ TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY'ı makamında ziyaret ettiler.
İYİ Parti'nin ortaya koyduğu "Güçlü Türkiye" vizyonu kapsamında sendikalar ve tüm sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden istifade edilmesi, Türkiye'nin yapısal sorunlarına çözüm üretilmesi ve yeni bir kalkınma stratejisinin ortaya koyulması sürecinde bilgi alışverişi arzuları paylaşıldı.
"Türkiye önceliğimizdir" diyen Sayın Atalay, TÜRK-İŞ olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.